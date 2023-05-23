Советник президента ЮАР прибыл в Москву для обсуждения мирной инициативы

Советник президента ЮАР прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по Украине

Бежани Чауке (слева) (Фото: bejani7 / Twitter)

Советник президент ЮАР на общественных началах Бежани Чауке прибыл в Москву для продвижения африканской мирной инициативы по Украине, сообщает южноафриканский портал News24.

18 мая посольство ЮАР в России сообщало, что представитель президента ЮАР может приехать в Москву, чтобы презентовать инициативы африканских стран по урегулированию конфликта на Украине.

«Посланники приезжают первыми и только потом президенты», — пояснили тогда в посольстве и отметили, что не информированы о деталях, которые будут обсуждаться на встрече.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что делегация глав африканских государств прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине. Точные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам, уточнял представитель Кремля.

Визит обсуждался во время телефонного разговора Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, который состоялся 12 мая. В Кремле сообщили, что Путин поддержал предложение Рамафосы об участии африканских стран в переговорах.

16 мая Рамафоса объявил о планируемом визите африканской делегации в Москву и Киев. Кроме ЮАР в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Миссия, по словам Рамафосы, обсуждалась многие месяцы. Президент ЮАР также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы о ней.

В Украине также поддержали намерение лидеров африканских государств приехать с визитом для обсуждения мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сказал, что президент Украины «Владимир Зеленский готов принять высоких гостей, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации.

В Белом доме говорили, что США поддержат мирный план, который собирается предложить ЮАР, если его «на 100%» поддержит украинская сторона.

