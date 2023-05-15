Минфин ЮАР: США не будут вводить санкции против Претории из-за оружейного скандала

Власти ЮАР переговорили с США и исключили, что «вызовут гнев» Вашингтона

11 мая посол США в ЮАР обвинил Преторию в передаче вооружений России. Власти ЮАР назвали обвинения бездоказательными. Глава Минфина республики исключил санкции со стороны США и призвал инвесторов успокоиться

Министр финансов ЮАР Инок Годонгвана (Фото: Made Nagi / EPA / ТАСС)

Власти Южной Африки урегулировали спор с США после обвинений Вашингтона в поставках оружия России, сообщил министр финансов ЮАР Енох Годонгвана.

«Был предпринят ряд действий для того, чтобы наши отношения с США сохранились, и эти отношения должны быть нормальными и сердечными. <...> Американцы вряд ли ответят каким-либо гневом», — сказал он.

По словам министра, реакция рынка на возможные санкции со стороны США «может привести к серьезным нарушениям в бюджетной системе», а восстановление ранда (валюта ЮАР) и национальных облигаций будет зависеть от того, успокоятся ли инвесторы после скандала.

Годонгвана в очередной раз подчеркнул, что никакого официального решения о поставках южноафриканского оружия в Россию властями принято не было.

11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что во время захода российского судна Lady R на базу национальных ВМС в Саймонстауне на юго-западе страны в декабре 2022 года на судно грузили оружие и боеприпасы. Дипломат посчитал, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал нарушение «чрезвычайно серьезным».

В офисе президента республики Сирила Рамафосы эти обвинения назвали бездоказательными и заявили, что они «подрывают дух сотрудничества и партнерства» между ЮАР и США. 12 мая Бригети вызвали в МИД, а спустя сутки там заявили, что посол извинился за свои слова. «Бригети признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом Южной Африки», — сообщил МИД ЮАР.

В заявлении министерства также говорилось, что оно приветствует решение президента Рамафосы о независимом расследовании в связи с сообщениями о поставках вооружения России. Представитель ведомства Клейсон Моньела в свою очередь подчеркнул, что Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями (NCACC) не одобрял продажи какого-либо оружия Москве в период, о котором говорил посол.