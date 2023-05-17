В ЮАР заявили, что шесть президентов будут ездить между Киевом и Москвой
Во время мирной миссии стран Африки между столицами России и Украины будут ездить главы шести государств. Об этом заявил генеральный директор Департамента международных отношений и сотрудничества (МИД ЮАР) Зейн Дангор, передает Bloomberg.
«Шесть глав государств будут перемещаться между двумя столицами, чтобы посодействовать в мирных переговорах или, по крайней мере, добиться прекращения огня», — сказал Дангор.
Остальные детали поездки уточняются, сказал он. Визиты в Москву и Киев планируются в начале июня.
О том, что ожидается визит президента ЮАР Сирила Рамафосы, заявляли ранее в Киеве. Рамафоса говорил, что в разработке инициативы участвуют президенты Египта, Замбии, Конго, Сенегала и Уганды.
На подобные встречи уже согласились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, говорил Рамафоса.
По словам президента ЮАР, в рамках визитов в Россию и на Украину мирная миссия намерена представить свой план по урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва готова рассмотреть предложения, но на бумаге пока их не получала.
В Киеве также выразили готовность выслушать идеи лидеров африканских государств, но в то же время добавили, что со своей стороны расскажут прибывшим об украинской «формуле мира» и пригласят присоединиться к ее реализации. Этот план Зеленский представил в ноябре 2022 года. В нем десять условий, среди которых — вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение пленных и энергетическая безопасность.
Российские власти называли предложенный Зеленским план нереалистичным и отметили, что никаких мирных инициатив без учета вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей быть не может.