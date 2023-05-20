В пресс-службе Прилепина сообщили о его будущей реабилитации

Захар Прилепин (справа) (Фото: zakharprilepin / Telegram)

Состояние писателя Захара Прилепина позволяет в скором времени начать реабилитацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе публициста.

«Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации», — сказали в пресс-службе. Состояние писателя стабильное, он находится в палате интенсивной терапии.

6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. На пути машины заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. В результате погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Сам писатель был ранен, ему сделали операцию и ввели в медикаментозный сон для восстановления, на следующий день его вывели из искусственной комы.

13 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция Прилепина прошла нормально. Он уточнил, что ее делали четыре хирурга.

В день теракта сотрудники МВД нашли подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. 29-летний Александр Пермяков дал признательные показания о подрыве его автомобиля и заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.