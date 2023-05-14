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Прилепин после покушения вернется в зону проведения спецоперации

Писатель Захар Прилепин после покушения вернется в зону проведения спецоперации

Восстановление писателя Захара Прилепина, против которого было совершено покушение, займет минимум полгода. После этого он намерен вернутся в зону проведения военной операции, рассказали ТАСС в его пресс-службе.

«Несмотря на все произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления, которое займет минимум полгода», — сказали там.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин с помощником Александром Шубиным, ветераном боевых действий в ЛНР. Шубин погиб, Прилепин получил ранения и перенес две операции. 13 мая нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал, что последняя операция прошла штатно, врачи выполнили «остеосинтез костей ног».

В день покушения был задержан подозреваемый в совершении подрыва — Александр Пермяков, 1993 года рождения, родившийся на Украине и ранее судимый. Он рассказал, что использовал две противотанковые мины, взорвалась только одна. Он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Пермяков арестован.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовно дело по ст. 205 (террористический акт). Следователи считают, что Пермяков действовал не один, он был исполнителем и имел сообщников.

Теги
Захар Прилепин Военная операция на Украине Нижегородская область
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