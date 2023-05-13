Губернатор заявил, что операция Прилепина прошла штатно

Глеб Никитин и Захар Прилепин (Фото: glebnikitin_nn / Telegram)

Операция писателя Захара Прилепина прошла штатно, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

«Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», — сообщил губернатор.

6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. На пути машины заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. В результате погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Управлявший автомобилем Прилепин был ранен, ему сделали операцию и ввели в медикаментозный сон для восстановления. 7 мая писателя вывели из искусственной комы.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Через несколько часов после подрыва машины МВД сообщило о задержании предполагаемого исполнителя. Им оказался 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в том, что его завербовали украинские спецслужбы.

