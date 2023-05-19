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Патрушев заявил, что США координировали убийства Дугиной и Татарского

Патрушев: убийство Дугиной и Татарского организовал Киев при координации спецслужб США
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: МИД РФ)

Убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыв машины писателя и политика Захара Прилепина спланировал и совершил Киев «при координации спецслужб США», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Патрушева, инструкторы НАТО готовят украинские диверсионные группы и координируют их действия. Кроме того, секретарь Совбеза обвинил Вашингтон в организации теракта на газопроводах системы «Северный поток» прошлой осенью.

Автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, взорвался 20 августа прошлого года, когда та возвращалась с фестиваля «Традиция». ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге 2 апреля. Согласно одной из версий, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую принесла на мероприятие с участием Татарского девушка. В исполнении преступления подозревают Дарью Трепову, Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство спланировали украинские спецслужбы.

6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб его помощник Александр Шубин, писатель был ранен.

Теги
Персоны
Николай Патрушев Совет безопасности Дарья Дугина Владлен Татарский Захар Прилепин США Украина
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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