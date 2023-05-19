Патрушев заявил, что США координировали убийства Дугиной и Татарского

Николай Патрушев (Фото: МИД РФ)

Убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также подрыв машины писателя и политика Захара Прилепина спланировал и совершил Киев «при координации спецслужб США», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Совершенные в России террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией, призванной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои, суверенитет России», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Патрушева, инструкторы НАТО готовят украинские диверсионные группы и координируют их действия. Кроме того, секретарь Совбеза обвинил Вашингтон в организации теракта на газопроводах системы «Северный поток» прошлой осенью.

Автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина, взорвался 20 августа прошлого года, когда та возвращалась с фестиваля «Традиция». ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге 2 апреля. Согласно одной из версий, взрывное устройство было спрятано внутри статуэтки, которую принесла на мероприятие с участием Татарского девушка. В исполнении преступления подозревают Дарью Трепову, Росфинмониторинг внес ее в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство спланировали украинские спецслужбы.

6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб его помощник Александр Шубин, писатель был ранен.