Лукашенко заявил, что Россия была готова на невыгодный договор с Украиной

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Россия в марте 2022 года была готова заключить невыгодный для себя договор об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

По его словам, Минск предложил сесть за стол переговоров. Потом проходили переговоры в Белоруссии, Турции. И «как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину», констатировал белорусский президент, уточнив, что у него «на столе лежит проект этого договора».

Переговоры по урегулированию на Украине начались 27 февраля 2022 года (спустя три дня после начала спецоперации). Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта. По оценке Москвы, прогресс был достигнут в вопросе внеблокового и неядерного статуса Украины, а также гарантий безопасности для нее. Киев предложил Москве решить вопрос принадлежности Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — согласовать на встрече глав государств. Принадлежность этих регионов не будет оспорена Киевом военным путем, отмечалось в озвученных предложениях Украины. Договор о гарантиях безопасности Украина предложила сделать многосторонним и создающим основу для новой системы безопасности в Европе. Гарантами работы системы Киев предложил сделать Россию, Турцию, Германию, Италию, Израиль, Польшу и Канаду. Однако переговоры фактически прекратились после того, как в начале апреля 2022 года украинские власти и западные СМИ распространили фотографии и видео из Бучи, на которых видны тела людей в гражданской одежде. Минобороны России назвало эти материалы провокацией и заявило, что за время, пока город был под контролем российских военных, местные жители не пострадали.

После присоединения к России новых регионов переговорная позиция России ужесточилась. В феврале, отвечая на слова Лукашенко о том, что Украина «неизбежно» должна согласиться на переговоры с Россией, представитель президента Дмитрий Песков указывал, что на них нужно учитывать сложившееся территориальные реалии.

«И также существуют определенные цели Российской Федерации. Разумеется, при благоприятном положении дел <...> это может решаться и за столом переговоров», — говорил Песков.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 11 мая рассказал, что другие страны пытаются заставить Киев пойти на переговоры с Москвой на российских условиях, однако этого не произойдет.

По его словам, Украина будет вести переговоры только на своих условиях, в том числе при отводе российских войск к границам страны 1991 года (тогда Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были в составе Украины).

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готова к миру, но это не может означать заморозку конфликта и принятие условий, навязанных Москвой. «Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он.

В ответ на это в Совфеде России обвинили Шольца в интриганстве и подстрекательстве, а также вмешательстве в двусторонние российско-украинские отношения.