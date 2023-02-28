Кремль ответил на слова Лукашенко о неизбежности переговоров для Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 79,62 (+0,05) Инвестиции, 27 фев, 16:05 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 75,43 (+0,72) Инвестиции, 27 фев, 16:05
«Сбер» опроверг утечку данных пользователей Технологии и медиа, 13:57
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 13:56
Опасная связь: кому вредит чрезмерное рвение на работе — The Economist Pro, 13:53
Умер сценарист «Брестской крепости» Алексей Дударев Общество, 13:53
Песков анонсировал серьезный разговор на коллегии ФСБ с участием Путина Политика, 13:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:48
Минстрой пообещал «провести за руку» застройщиков жилья в новые регионы Недвижимость, 13:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минобороны сообщило о ночной атаке дронов в Краснодарском крае и Адыгее Политика, 13:44
РФС рассмотрит инцидент с брошенным в игрока «Зенита» бананом 3 марта Спорт, 13:38
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 13:38
Пушилин сообщил о взятии под контроль района на севере Артемовска Политика, 13:35
США оставили «Талибану» оружие на $7,2 млрд Политика, 13:30
В работе «Яндекс.Музыки» и "Яндекс.Еды" произошел сбой Технологии и медиа, 13:23
Наставник для старта: как малому бизнесу начать торговлю на маркетплейсах Национальные проекты, 13:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль ответил на слова Лукашенко о неизбежности переговоров для Украины

Песков — о словах Лукашенко: Россия готова к диалогу с Украиной, но Киев его не хочет
Россия никогда не сможет поступиться новыми территориями, это «очень важная реалия», сказал Песков. Он отметил, что пока Киев отказывается от переговоров, но возможность для диалога есть. Киев считает условия России ультиматумом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия пока исходит из того, что власти Украины официально отказались от переговоров, но при благоприятном положении дел Москва может достичь целей дипломатическим путем. Так представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания белорусского президента Александра Лукашенко о перспективах диалога, передает корреспондент РБК.

«Существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имеют в виду новые территории, <...> которые нельзя не учитывать. И также существуют определенные цели Российской Федерации. Разумеется, при благоприятном положении дел <...> это может решаться и за столом переговоров», — сказал он.

Лукашенко накануне заявил, что Украина неизбежно должна согласиться на переговоры с Россией без выставления предварительных условий. «Украина должна это понимать. «Нет другого пути, [кроме] как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — считает белорусский президент. Он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому пойти по пути мира, подчеркнув, что этим кончаются все военные действия.

«Сейчас уникальный момент, чтобы остановить конфликт в Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы», — добавил Лукашенко.

Украина настаивает, что согласна на переговоры, но условия России считает ультиматумом. В Киеве не видят возможности для диалога и прекращения конфликта до восстановления территориальной целостности по состоянию на 1991 год.

Если Украина не вернет утраченные регионы, она может исчезнуть за несколько лет как государство, предупредил в конце февраля советник офиса президента Михаил Подоляк. «Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли», — пояснил он. Подоляк отметил, что при таком сценарии украинцы в страну не вернутся, у нее не будет денег, как и международной поддержки.

Читайте на РБК Pro
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Картельного сговора нет, а антимонопольное дело есть. Что делать
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз

Кремль ответил на слова Лукашенко о неизбежности переговоров для Украины
Кремль ответил на слова Лукашенко о неизбежности переговоров для Украины


 

Авторы
Теги
Персоны
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Лукашенко Дмитрий Песков Военная операция на Украине переговоры

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
WSJ узнала о рекомендации Макрона и Шольца Зеленскому начать переговоры
Политика
На Украине установили подозреваемых в убийстве переговорщика с Россией
Политика
Нуланд заявила о готовности США начать переговоры по ДСНВ хоть «завтра»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter