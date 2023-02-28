Кремль ответил на слова Лукашенко о неизбежности переговоров для Украины

Песков — о словах Лукашенко: Россия готова к диалогу с Украиной, но Киев его не хочет

Россия никогда не сможет поступиться новыми территориями, это «очень важная реалия», сказал Песков. Он отметил, что пока Киев отказывается от переговоров, но возможность для диалога есть. Киев считает условия России ультиматумом

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия пока исходит из того, что власти Украины официально отказались от переговоров, но при благоприятном положении дел Москва может достичь целей дипломатическим путем. Так представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания белорусского президента Александра Лукашенко о перспективах диалога, передает корреспондент РБК.

«Существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имеют в виду новые территории, <...> которые нельзя не учитывать. И также существуют определенные цели Российской Федерации. Разумеется, при благоприятном положении дел <...> это может решаться и за столом переговоров», — сказал он.

Лукашенко накануне заявил, что Украина неизбежно должна согласиться на переговоры с Россией без выставления предварительных условий. «Украина должна это понимать. «Нет другого пути, [кроме] как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — считает белорусский президент. Он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому пойти по пути мира, подчеркнув, что этим кончаются все военные действия.

«Сейчас уникальный момент, чтобы остановить конфликт в Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы», — добавил Лукашенко.

Украина настаивает, что согласна на переговоры, но условия России считает ультиматумом. В Киеве не видят возможности для диалога и прекращения конфликта до восстановления территориальной целостности по состоянию на 1991 год.

Если Украина не вернет утраченные регионы, она может исчезнуть за несколько лет как государство, предупредил в конце февраля советник офиса президента Михаил Подоляк. «Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли», — пояснил он. Подоляк отметил, что при таком сценарии украинцы в страну не вернутся, у нее не будет денег, как и международной поддержки.





