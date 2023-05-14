Шольц назвал невозможным мир на Украине на условиях России

Канцлер ФРГ заявил, что мир на Украине невозможен без вывода российских войск. Власти России неоднократно заявляли, что переговоры и урегулирование должны учитывать включение новых регионов в состав страны

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина готова к миру, но это не может означать заморозку конфликта и принятие условий, навязанных Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает France 24.

«Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он.

Шольц также заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В декабре прошлого года Зеленский назвал условием для переговоров отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав России не входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). В Кремле заявили, что не примут никакой план урегулирования конфликта, если в документе не будет признано присоединение к России новых территорий. «Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. МИД России назвал условия Зеленского «набором оторванных от реальности ультимативных требований».

Свою позицию по урегулированию в феврале изложил и Китай. В Пекине составили 12 пунктов, среди которых — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа о невозможности обеспечения безопасности одной страны за счет другой, а также прекращение боевых действий, возобновление переговоров и прекращение односторонних санкций.

Зеленский назвал план Китая нереализуемым, так как в нем нет пункта о выводе войск. Путин говорил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана урегулирования. При этом он отметил, что не видит готовности Киева к диалогу.