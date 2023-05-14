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Шольц назвал невозможным мир на Украине на условиях России

Канцлер ФРГ Шольц: мир на Украине нельзя установить на условиях России
Канцлер ФРГ заявил, что мир на Украине невозможен без вывода российских войск. Власти России неоднократно заявляли, что переговоры и урегулирование должны учитывать включение новых регионов в состав страны
Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина готова к миру, но это не может означать заморозку конфликта и принятие условий, навязанных Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает France 24.

«Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он.

Шольц также заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В декабре прошлого года Зеленский назвал условием для переговоров отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав России не входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). В Кремле заявили, что не примут никакой план урегулирования конфликта, если в документе не будет признано присоединение к России новых территорий. «Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. МИД России назвал условия Зеленского «набором оторванных от реальности ультимативных требований».

Свою позицию по урегулированию в феврале изложил и Китай. В Пекине составили 12 пунктов, среди которых — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа о невозможности обеспечения безопасности одной страны за счет другой, а также прекращение боевых действий, возобновление переговоров и прекращение односторонних санкций.

Зеленский назвал план Китая нереализуемым, так как в нем нет пункта о выводе войск. Путин говорил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана урегулирования. При этом он отметил, что не видит готовности Киева к диалогу.

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Олаф Шольц Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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