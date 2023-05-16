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NYT узнала, что Киев настаивал на активизации роли Европы в переговорах

NYT: Зеленский выступал за активную дипломатию Европы на фоне мирных инициатив ряда стран
Украина настороженно относится к странам, которые выступают с мирными инициативами, но имеют тесные отношения с Россией, говорят источники NYT. Посредниками она хотела бы видеть союзников из Европы, таких как Германия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке выступал за более активную дипломатическую роль Европы на фоне предстоящих выборов президента США и посреднических усилий со стороны некоторых стран, сообщила New York Times со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Собеседники пояснили, что Киев настороженно относится к странам, которые разрабатывают планы по урегулированию конфликта или хотят выступать в качестве посредников, но имеют «тесные отношения с Россией». Среди таких они назвали Китай и Бразилию. Вместо них Зеленский надеется привлечь к разрешению кризиса европейских союзников, таких как Германия, сообщил собеседник NYT из украинских чиновников.

Как отметили источники издания, Зеленский опасается, что из-за предвыборной кампании действующий президент Джо Байден будет меньше внимания уделять дипломатии. Чиновники также опасаются, что если на выборах победит республиканец, то это приведет к «краху лидерства США среди западных союзников».

Между тем источники NYT среди американских чиновников выразили уверенность, что обе партии будут поддерживать помощь Украине в ближайшем будущем. Но после того, как палата представителей перешла под контроль республиканцев, чиновники еще не запрашивали дополнительную финансовую помощь Киеву, поэтому наверняка о стремлениях членов Республиканской партии собеседники не знают, говорится в статье.

Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала спецоперации. В документе 12 пунктов, среди которых прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, в которых Китай готов играть «конструктивную роль», содействие экспорту украинского зерна, отказ от односторонних санкций и другие.

Президент Владимир Путин отметил, что предложения могут в будущем лечь в основу мирного плана, но когда к этому будут готовы Украина и Запад. Киев и западные страны к инициативе Пекина отнеслись скептически. Глава Украины Владимир Зеленский отметил, что это скорее не план, а список благих пожеланий. В конце апреля он провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. После разговора пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров отметил, что мирные планы Киева и Пекина нашли точки соприкосновения.

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В апреле переговоры с Си Цзиньпином во время визита в Китай также провел президент Франции Эмманюэль Макрон. Как сообщал Bloomberg, французский лидер поручил своему советнику проработать идеи для мирного плана по Украине с китайскими властями.

Пекин стремление Парижа приветствовал. В Кремле же подчеркнули, что Франция не может быть посредником в урегулировании конфликта, поскольку «занимает позицию его участника». Вместе с Францией на эту роль также не могут претендовать США, Германия и Великобритания: эти четыре страны «дискредитировали себя» поддержкой «псевдомирной инициативы» Киева, санкциями и «шантажом» друзей России, отметили в российском МИДе. «При таких подходах [эти страны] не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», — подчеркнули в ведомстве.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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