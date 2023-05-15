Глава комитета Совфеда осудил слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России

В Совфеде обвинили канцлера ФРГ Шольца в интриганстве по вопросу мира

Олаф Шольц (Фото: Jutta Prechtel / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц занимается интриганством, выступая против достижения мира на Украине на российских условиях. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством», — написал он в телеграм-канале.

Сенатор добавил, что слова Шольца ориентируют Киев на продолжение военных действий и потворствуют сохранению «нацистского режима» в стране. Бондарев рекомендовал канцлеру обратиться к немецкой истории и вспомнить, к чему ведет нацизм.

Он заверил, что российские условия не подразумевают «ничего криминального» против народа Украины и речи ни о каком геноциде не идет.

Накануне немецкий канцлер в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев готов к миру, но без заморозки конфликта и принятия навязанных Россией условий. «Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он.

В декабре 2022 года Зеленский назвал условием для переговоров отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

В Кремле заявили, что не примут никакой мирный план, если в документе не будет признано присоединение к России новых территорий. МИД России назвал условия Зеленского «набором оторванных от реальности ультимативных требований».