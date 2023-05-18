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Самолет с Зеленским оказался над Австрией без сопровождения НАТО

Истребители НАТО не сопроводили самолет президента Украины Зеленского в небе над Австрией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Во время перелета из Рима в Берлин самолет, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский, остался без сопровождения истребителей НАТО во время пролета над Австрией, сообщил официальный представитель Вооруженных сил Австрии Михаэль Бауэр, передает телеканал Puls 24.

«Ни немецкие, ни итальянские истребители Eurofighter не пролетали над территорией Австрии», — сказал Бауэр. Это объясняется политикой нейтралитета Вены.

Зеленский вылетел из Рима на самолете Airbus A319 Военно-воздушных сил Германии, который итальянские истребители Eurofighter сопроводили до границы с Австрией. Затем самолет летел без сопровождения, а на границе Германии его встретили два немецких истребителя и сопроводили до Берлина. За движением самолета наблюдала австрийская армия, уточнил Бауэр.

Зеленский прибыл с визитом в Рим 13 мая. Там он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском. La Repubblica сообщала о решении властей закрыть воздушное пространство над Римом в тот день для повышения мер безопасности. После переговоров с Мелони Зеленский рассказал, что «есть очень важные решения по защите неба».

На следующий день украинский лидер прилетел в Берлин, где встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Одной из тем их переговоров было создание «коалиции истребителей». Также Зеленскому вручили премию имени Карла Великого «за защиту не только суверенитета своей страны и жизни ее граждан, но и Европы и европейских ценностей».

Теги
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Владимир Зеленский Украина НАТО самолет Австрия Италия Германия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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