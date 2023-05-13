В Риме из-за приезда Зеленского закроют воздушное пространство

Власти Италии решили усилить меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего над Римом будет закрыто воздушное пространство. Об этом пишет газета La Repubblica.

Над городом будут дежурить вертолеты государственной полиции. Также власти усилят контроль на железнодорожных вокзалах, в аэропортах. Проверки также будут проходить на набережных вдоль реки Тибр. Центр города будет перекрыт.

Визит Зеленского ожидается рано утром в субботу. Предположительно, самолет Зеленского приземлится в аэропорту Чампино.

Как ранее писало издание ANSA, Зеленский планирует встретиться с папой римским Франциском, а на следующий день — с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Также у Зеленского запланирована встреча с президентом Италии Серджо Матареллой в Квиринальском дворце.