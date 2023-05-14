Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого

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Президент Украины Владимир Зеленский получил в немецком городе Ахен премию имени Карла Великого, сообщает Tagesschau. Он принял награду как представитель украинских граждан.

В Фонде премии заявили, что народ Украины под руководством своего президента «борется за защиту не только суверенитета своей страны и жизни ее граждан, но и Европы и европейских ценностей», поэтому «заслуживают этого поощрения». Там отметили, что Зеленский взял на себя роль «связующего между Украиной и широким кругом ее сторонников». Он борется за «сохранение свободной, независимой и суверенной Украины, «сопротивляясь отчаянию и потере надежды», и тем самым «подает пример всем европейцам».

На вручении награды в Ахене присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и другие политики. В Ахене около тысячи человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины.

Шольц поблагодарил Зеленского и украинский народ за защиту европейских ценностей и сказал, что их «воля к свободе и стойкость в темные времена дают надежду и вдохновение далеко за пределами Украины». Он подчеркнул, что Киев и дальше может полагаться на поддержку европейских стран, в том числе по вопросу вступления в Евросоюз.

Глава Еврокомиссии также отметила «непоколебимую стойкость» Зеленского. По ее словам, украинский народ борется «именно за те ценности и принципы, которые воплощает в себе эта премия».

Зеленский в своей речи сказал, что украинские граждане — герои и каждый из них заслуживает «стоять здесь и принимать эту награду», передает Zeit. Отдельно он обратился к Шольцу, заявив, что он начал «действовать как защитник Европы», помогая Украине, и Европа всегда будет ему благодарна. Зеленский также подчеркнул важность продолжения поставок оружия Киеву.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.