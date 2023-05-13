Зеленский в Риме заявил о наличии «очень важных решений» по защите неба

Президент Украины в ходе переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони обсудил в том числе реализацию «формулы мира» и поддержку на пути вступления в ЕС

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони (Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме заявил, что «есть очень важные решения по защите <...> неба». Его слова приводит «Суспільне». О чем именно идет речь, он не уточнил.

Зеленский и Мелони в ходе встречи обсудили сотрудничество Украины и Италии, реализацию «формулы мира», поддержку на пути вступления в ЕС и партнерство с НАТО.

Украинский лидер также встретился с президентом Серджо Маттареллой. Он поблагодарил его за «последовательную позицию по поддержке Украины» и военную помощь, написал украинский президент в телеграм-канале.

Кроме того, Зеленский получил аудиенцию у папы римского Франциска. Это вторая личная встреча украинского лидера и понтифика после аудиенции в 2020 году и первая после начала военных действий на Украине. Папа Франциск подарил ему в том числе бронзовую оливковую ветвь — символ мира, а Зеленский преподнес в подарок папе богородичные иконы. Глава Католической церкви заверил Зеленского в своих постоянных молитвах, сообщает пресс-служба Святейшего престола.

В телеграм-канале Зеленский написал, что рассказал понтифику об украинской формуле мира «как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира» и предложил присоединиться к ее реализации.

В начале февраля Зеленский посетил Лондон, где в парламенте попросил «крылья» для победы. Тогда он подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем пилота украинских ВВС с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». Кроме того, осенью прошлого года украинский президент говорил, что Украине нужно в десять раз больше систем ПВО, чем она имеет сейчас, чтобы «закрыть небо». США, в частности, обещали передать Киеву системы ПВО Patriot, комплексы NASAMS и Avenger.

Помимо того, Украина настаивает на поставках истребителей, включая F-16. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал не использовать западные самолеты для ударов по территории России. Однако западные страны, в том числе Соединенные Штаты, пока не спешат передавать их Киеву.

В конце апреля Кулеба заявил, что в вопросе об отправке на Украину истребителей F-16 есть прогресс. Зеленский говорил, что Киев рассчитывает получить самолеты западного образца после начала контрнаступления.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину, что, по мнению Москвы, лишь затягивает конфликт и говорит о вовлеченности западных стран в него.