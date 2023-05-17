Президент Польши исключил поставку Украине истребителей F-16

Дуда: Польша передала Украине почти все свои МиГ-29 и не готова отдать F-16

Истребитель F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

У Польши нет истребителей F-16, которые она могла бы поставить Украине, заявил президент Анджей Дуда.

«У нас относительно небольшое количество F-16», — пояснил он (цитата по PAP). Польский лидер заявил о готовности страны поучаствовать в обучении украинских пилотов.

Он напомнил, что Варшава отдала Киеву «почти все свои МиГ-29», о которых украинская сторона просила с самого начала конфликта.

Дуда в апреле обещал в общей сложности поставить Киеву 14 МиГ-29. 11 мая власти объявили, что передали все обещанные самолеты.

17 мая Великобритания и Нидерланды сообщили, что договорились о создании «международной коалиции» по закупке F-16 для Украины. До этого премьер Великобритании обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что сейчас Киев «не может контролировать небо».

США при этом отказываются передавать Украине F-16. Президент Джо Байден объяснял, что сейчас ВСУ больше нужны танки, артиллерия, системы ПВО. Против передачи боевой авиации Киеву выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

В Кремле говорили, что возможные поставки Украине истребителей говорят о растущей вовлеченности стран Запада в конфликт. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.