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NYT узнала, что пилотов Украины не тренируют на F-16 из-за скепсиса США

NYT: пилотов Украины не тренируют на европейских истребителях F-16 из-за скепсиса США
США скептично настроены к передаче Украине американских истребителей, а потому страны Европы не дают украинским пилотам тренироваться на F-16. Без согласия Белого дома обучение летчиков может ограничиться тактическими уроками
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Несколько европейских стран готовы передать свои истребители F-16 американского производства Украине, но власти США, которые должны одобрить поставку, не позволяют даже тренировать украинских военных на этих самолетах. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника с Украины.

По его словам, без одобрения Вашингтона обучение украинских летчиков может ограничиться изучением технического языка и тактическими уроками, которые пройдут без использования самих истребителей.

Собеседник газеты среди американских чиновников пояснил, что Белый дом противится поставке истребителей F-16 отчасти потому, что самолет стоит слишком дорого, на него придется слишком большая доля и без того сокращающегося военного бюджета для поддержки ВСУ. Вместо этого президентская администрация сосредоточена на поставке Украине иных американских вооружений до контрнаступления ВСУ, а истребители в любом случае не смогут успеть, так как на их развертывание потребуется не меньше нескольких месяцев. Чиновник не исключил, что США в итоге разрешат европейским странам передать F-16.

Власти США уверены, что пока Украине нужны танки, артиллерия и системы ПВО. Однако Великобритания и Нидерланды договорились создать международную коалицию для закупок истребителей F-16, чтобы передать их украинской армии. Кроме того, летом британские военные начнут первую фазу обучения летчиков с Украины; украинский президент Владимир Зеленский обещал начать контрнаступление до получения истребителей.

«Что здесь действительно важно, так это дать понять России, что у нас, как у стран, нет возражений по философским принципам против предоставления Украине тех средств, которые ей нужны, в зависимости от того, что происходит на поле боя», — сказал британский министр обороны Бен Уоллес.

Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там также связывают с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США истребители F-16 Украина авиация
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