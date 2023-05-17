Белый дом: Байден не поедет на саммит QUAD в Австралию из-за ситуации с госдолгом США

Байден не поедет на саммит QUAD в Австралию из-за ситуации с госдолгом

Президент США Джо Байден не поедет на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который состоится 24 мая в Сиднее, из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Байден вернется в Вашингтон после саммита G7 в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая. Эту информацию подтвердила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Планировалось, что после Японии Байден посетит Папуа — Новую Гвинею, а затем отправится в Сидней. Однако президент США решил сократить поездку, чтобы сфокусироваться на достижении соглашения» о повышении потолка госдолга. По данным NBC, Байден вернется в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры с лидерами Конгресса США.

Предела лимит госдолга США достиг еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Минфин США предупредил, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить платежи.

В конгрессе США идет обсуждение предложенного республиканцами законопроекта, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но при этом уменьшат расходы на $4,5 трлн. План не поддерживают демократы. Байден говорил, что дефолт «не вариант», и напомнил, что его предотвращение — это конституционная обязанность конгресса.

Министр Финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Байдену в данной ситуации придется применить 14-ю поправку к американской Конституции, которая позволяет наращивать заимствования без утверждения конгрессом повышения лимита госдолга, то это приведет к «конституционному кризису». Если же лимит долга не повысят, страну ждет дефолт.

По оценке Белого дома, в случае затяжного дефолта число рабочих мест в стране может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, безработица увеличится на 5%. Это сведет на нет все успехи, достигнутые при администрации Байдена