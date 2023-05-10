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Байден допустил отмену поездки на саммит G7 из-за проблем с госдолгом

Байден заявил о готовности не ехать на саммит G7 до решения проблемы с госдолгом
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден может отказаться от поездки на саммит стран — членов G7, если проблема с госдолгом не решится. Об этом он сказал на встрече с лидерами конгресса США, сообщается на сайте Белого дома.

Сначала президент, отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что он отложит поездку, отметил, что «по-прежнему планирует» путешествие, но назвал проблему с госдолгом «самой важной вещью на повестке дня». Затем, отвечая на вопрос, вероятно ли, что решение не будет найдено и он останется в США, Байден сказал, что «это возможно, но маловероятно».

«Другими словами, если бы мы каким-то образом перешли к делу и все еще не решили бы этот вопрос и срок был бы на исходе, когда я должен был бы отсутствовать, я бы не поехал. Я бы остался, пока все это не закончится», — сказал он.

Сейчас госдолг США составляет $31,4 трлн, этот предельный уровень был достигнут в январе. В начале мая Минфин США предупредил, что правительство уже к 1 июня может оказаться неспособным его обслуживать. Палата представителей предложила повысить потолок госдолга на $1,5 трлн (этого достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года) в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Решение пока не принято.

49-й саммит стран «Большой семерки» (G7) на высшем уровне должен пройти в Хиросиме в Японии с 19 по 21 мая. Помимо стран G7 (Канада, Франция, Германия, Япония, Италия, Великобритания, США) приглашение посетить саммит получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Союз Коморских островов.

Одной из тем, обсуждаемых на саммите, будет конфликт на Украине. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который поедет на встречу, написал в Twitter, что поднимет вопрос о мирном урегулировании ситуации. «Я верю в построение механизма, который может вернуть мир», — заявил он.

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Джо Байден США саммит G7 Госдолг США госдолг
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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