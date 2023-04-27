Палата представителей США приняла закон о повышении лимита госдолга

США достигли лимита госдолга в размере $31,4 трлн в январе. Если предельный уровень не будет повышен, то страну ждет дефолт по долгу, отмечал Минфин. Однако республиканцы вместе с этим требуют сократить расходы, демократы против

Фото: Julia Nikhinson / CNP / Global Look Press

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении лимита госдолга, которое повлечет за собой сокращение государственных расходов, передает Reuters.

Агентство отмечает, что это произошло «с трудом»: за законопроект проголосовали 217 конгрессменов, 215 были против. На данный момент госдолг страны составляет $31,4 трлн, это предельный уровень, который был достигнут еще в январе.

План относительно повышения госдолга ранее опубликовал спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Согласно нему, лимит долга повысят на $1,5 тлрн, но потребуется сокращение расходов $4,5 трлн.

По поводу того, примет ли сенат, верхняя палата конгресса, этот законопроект, идут споры. Республиканец из палаты представителей Стив Скалисе спросил, какой законопроект одобрит сенат, если откажется принимать этот, и призвал верхнюю палату «не сидеть сложа руки». Демократ из сената Чак Шумер назвал законопроект «мертвым» и предупредил, что он «только опасно приближает» США к дефолту по госдолгу и создает риск сокращения финансирования социальных программ.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила, что президент Джо Байден подпишет этот закон.

Днем ранее, 25 апреля, глава американского Минфина Джанет Йеллен призвала конгресс согласовать увеличение лимита долга «без каких-либо условий», иначе страну ждет дефолт и «экономическая и финансовая катастрофа». По ее словам, дефолт приведет к сокращению рабочих мест, повышению выплат американцев и компаний страны по кредитам и другим последствиям.

Йеллен уже отмечала, что уже в июне может наступить момент, когда у правительства не хватит денег, чтобы выполнить все обязательства. В этой связи она призвала конгресс «не ждать последней минуты» в решении вопроса с госдолгом.