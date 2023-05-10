Байден заявил, что дефолт «не вариант»

Президент США Джо Байден исключил возможность дефолта. Об этом он заявил после встречи с Конгрессом по поводу повышения потолка госдолга, его слова приводит CNN.

«Я ясно дал понять во время нашей встречи, что это не вариант», — сказал Байден.

По его словам, «Америка — это не страна, которая уклоняется от уплаты долгов». «Мы платим по нашим счетам, и предотвращение дефолта является основной обязанностью Конгресса Соединенных Штатов», — подчеркнул американский лидер.

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