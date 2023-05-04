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Белый дом оценил последствия для экономики США из-за затяжного дефолта

Белый дом предупредил о сокращении 8 млн рабочих мест в США из-за затяжного дефолта
В случае превышения лимита госдолга США ждет дефолт по нему. При краткосрочном дефолте ожидаются не сильно серьезные негативные последствия, но если он будет затяжным, то число рабочих мест сократится на 8 млн, ВВП упадет на 6%

Превышение лимита госдолга США может привести к серьезным экономическим последствиям для страны, следует из анализа, проведенного бюджетным управлением конгресса и министерством финансов, которое опубликовано на сайте Белого дома.

«Затяжной дефолт, вероятно, приведет к серьезному ущербу для экономики, при этом темпы роста числа рабочих мест изменятся от нынешних значительных приростов к потерям, исчисляющимся миллионами», — говорится в сообщении.

В случае такого дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, а ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%. Безработица увеличится на 5%, говорится в анализе.

В случае короткого дефолта или балансирования на грани его наступления также ожидаются негативные последствия, но менее серьезные. Число рабочих мест сократится на 200-500 тыс., ВВП уменьшится на 0,3-0,6%, безработица вырастет на 0,1-0,3%.

Как считают авторы анализа, возможный дефолт может свести на нет все успехи периода президентства Джо Байдена, когда были достигнуты минимальные показатели безработицы и создано свыше 12 млн рабочих мест.

Предела лимита госдолга США достигли еще в январе, он составляет $31,4 трлн. В конгрессе рассматривают законопроект, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но при этом уменьшат расходы на $4,5 трлн. План представила Республиканская партия, демократы его не поддерживают.

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Глава Минфина страны Джанет Йеллен предупредила, что правительство США уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи, из-за нерешенного вопроса с госдолгом. Она обратилась к конгрессу с просьбой как можно скорее либо увеличить размер лимита долга, либо приостановить его.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
США Госдолг США дефолт
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