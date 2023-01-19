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Минфин США потерял возможность наращивать госдолг

Федеральные власти вновь достигли предельного объема госдолга, установленного конгрессом, накопив задолженностей на $31,4 трлн. Если лимит не будет поднят, денежных ресурсов у Минфина США хватит до лета
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Федеральное правительство США 19 января достигло предельного уровня госдолга, устанавливаемого конгрессом США, и лишилось возможности привлекать дополнительные заимствования. Это следует из письма министра финансов США Джанет Йеллен конгрессу, опубликованного пресс-службой ведомства (.pdf).

Последний раз конгресс повышал долговой потолок в декабре 2021 года на $2,5 трлн — до $31,381 трлн. По состоянию на 17 января госдолг США уже достиг $31,416 трлн, следует из данных Минфина США, однако это не нарушает лимит, поскольку некоторые обязательства не учитываются при сопоставлении с ним.

Американские законодатели впервые установили предел для совокупных заимствований в 1939 году. Большую часть прошедшего времени повышение лимита было рутинной процедурой, но с начала 2000-х этот вопрос все чаще становился поводом для политического противостояния между правящей партией и оппозицией в конгрессе.

Минфин США вынужден начать применение так называемых чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта по каким-либо обязательствам правительства, сообщила Йеллен конгрессменам. Фактически речь идет о «маневрах в области бухгалтерского учета», в частности в отношении нерыночной части долга, которые временно позволяют не увеличивать объем госдолга и оставаться в пределах установленного лимита, отмечает Bipartisan Policy Center.

«Чрезвычайные меры» позволяют просто выиграть время. Как только они будут исчерпаны, Минфин США больше не сможет выпускать новые гособлигации и будет полагаться только на остатки наличности и поступающие доходы главным образом от налоговых сборов, указывает американский Комитет за ответственный федеральный бюджет. Учитывая бюджетные дефициты США, этого наверняка не хватит, чтобы покрывать все расходные обязательства, включая процентные платежи по существующему госдолгу.

Йеллен указала, что дата, когда у правительства не хватит денег, чтобы выполнить все обязательства, может наступить уже в июне 2023 года. Банк Goldman Sachs предположил, что эта дата скорее наступит между августом и октябрем, то есть у конгресса предостаточно времени, чтобы прийти к компромиссу и повысить лимит.

«Потолок госдолга внезапно стал серьезной угрозой оптимистичному взгляду на то, что мы [США] сможем избежать рецессии в этом году», — написал главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. Ему возразил основатель американской финансовой компании Orcam Financial Group Каллен Рош: «Потолок госдолга — это ерунда. Это лимит, который США искусственно наложили сами на себя и который на самом деле ничего не ограничивает. Финансовым рынкам этот вопрос безразличен, а риск дефолта нулевой».

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Госдолг США Минфин США Конгресс США
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