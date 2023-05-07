Минфин США увидел риск конституционного кризиса из-за госдолга

Повышение лимита госдолга должен согласовать конгресс, но республиканцы настаивают на условии сокращения расходов. Потолок в $31,4 трлн был достигнут в январе, но президент с помощью 14-й поправки может продолжить брать в долг

Джанет Йеллен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Потенциальное применение президентом США Джо Байденом 14-й поправки к американской конституции, которая позволяет наращивать заимствования без утверждения конгрессом повышения лимита госдолга, станет «конституционным кризисом», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в программе This Week на телеканале ABC.

По мнению Йеллен, нет никакого способа защитить финансовую систему США, кроме как выполнением конгрессом своей работы, в том числе по повышению потолка госдолга. «И мы не должны доходить до того, что нам нужно рассматривать, может ли президент продолжать выпускать долговые обязательства. Это был бы конституционный кризис», — цитирует министра The Hill.

Издание отмечает, что Йеллен уклонилась от вопросов, действительно ли Байден может применить 14-ю поправку для того, чтобы продолжать заимствования и избежать дефолта. Сам президент 5 мая заявил, что «пока еще не дошел до этого».

«Наш приоритет — убедиться, что конгресс выполняет свою работу», — подчеркнула глава Минфина США.

Потолок государственного долга — это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств, в том числе по социальному обеспечению, медицинской помощи и зарплатам военным и госслужащим. Полномочия по изменению лимита лежат на конгрессе США как на законодательном органе.

Лимит госдолга США за последние десятилетия растет. В январе он достиг очередного предела — $31,4 трлн. Минфин предупреждал, что правительство уже к 1 июня может остаться без средств из-за нерешенного вопроса с потолком госдолга. В случае превышения лимита США ждет дефолт. Если он будет затяжным, то рискует обрушить ВВП на 6% и оставить без работы 8 млн человек, предупреждали в Белом доме.

В конце апреля палата представителей США (контролируется республиканцами) приняла законопроект, который предусматривает повышение лимита госдолга на $1,5 трлн, но с условием сокращения бюджетных расходов на $4,5 трлн. Демократы, занимающие большинство в сенате, а также Белый дом выступили против принятия документа. Байден указывал, что лимит госдолга и бюджетные расходы — два разных вопроса.