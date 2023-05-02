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Минфин США предупредил об исчерпании бюджета из-за лимита долга к 1 июня

Глава Минфина США: мы можем исчерпать бюджет из-за превышения лимита долга к 1 июня
К 1 июня власти США могут исчерпать наличность для осуществления платежей, поскольку уже превышен лимит госдолга. Глава Минфина Джанет Йеллен страны призвала конгресс решить этот вопрос либо увеличив лимит, либо приостановив его
Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен (Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters)

Правительство США уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи, поскольку не решен вопрос с лимитом госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен, передает The New York Times (NYT).

«Учитывая текущие прогнозы, крайне важно, чтобы конгресс как можно скорее принял меры по увеличению или приостановке лимита долга таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи», — сказала Йеллен.

Если вопрос с лимитом госдолга не будет решен, то США могут столкнуться с дефолтом по долгу. На конец апреля, как указывает NYT со ссылкой на Минфин, Вашингтон располагал наличностью в размере около $300 млрд. Отсрочка дефолта зависит от того, сколько налоговых поступлений придет в бюджет весной, отмечает газета. Как прогнозировали экономисты банка Goldman Sachs, ко второй неделе июня у Минфина может остаться около $60 млрд — этих средств хватит, чтобы платить по счетам до конца июля.

Предела лимита по госдолгу США достигли еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Это не первый случай, когда так происходит, в предыдущий раз, в декабре 2021 года, проблему решили повышением лимита на $2,5 трлн.

Сейчас такое решение также обсуждается в конгрессе. В конце апреля палата представителей приняла законопроект о повышении лимита, однако оно повлечет за собой сокращение государственных расходов. Согласно плану, представленному республиканцем Кевином Маккарти, лимит долга повысят на $1,5 трлн, расходы же уменьшат на $4,5 трлн.

Как отмечало агентство Reuters, демократы не поддерживают это предложение. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключала, что президент Джо Байден подпишет этот закон, а сенатор Чак Шумер назвал проект «мертвым».

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