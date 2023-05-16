Госдеп назвал авиасообщение Грузии и России предметом обеспокоенности США

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Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом «нарастающей обеспокоенности» США и других западных государств, которые считают сближение с Москвой несвоевременным. Об этом заявил заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга, трансляция шла на YouTube-канале ведомства.

«Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения», — сказал он.

Авиасообщение с Грузией было прервано российской стороной четыре года назад, в августе 2019-го. Поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после перерыва сообщила пресс-служба Минтранса. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства.

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах, говорил РБК источник. Такие суда есть у перевозчиков Red Wings (уже запросил допуск для рейсов в Грузию) и «Азимут». Последний уже получил от Грузии разрешение на полеты с 17 мая. Источник РБК, близкий к российским властям, а также источник, близкий к «Азимуту», говорили, что рейсы из Москвы в Тбилиси начнут выполняться уже на этой неделе.

Как уточнял глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, всего заявки на полеты подали пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways. Она планирует возобновить рейсы в Россию 20 мая.

Оставшиеся заявки грузинские власти рассмотрят с учетом «самых жестких» требований к соблюдению международных санкций, говорил Давиташвили. «Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — подчеркивал он.

Госдеп ранее допускал введение Вашингтоном санкций против работающих в аэропортах грузинских компаний, если они будут обслуживать российские самолеты.

США запретили обслуживание самолетов американского производства в рамках экспортного контроля в качестве санкционной меры. Таким самолетам запретили получать любые услуги, в том числе за рубежом. Запрет распространяется на заправку, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажу запасных деталей: все это, по версии США, нарушает экспортные нормы.

В марте 2022 года Минторг США пояснял, что нарушителям этих требований грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».