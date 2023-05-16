Первая авиакомпания в Грузии назвала дату возобновления полетов в Россию

Грузинская Georgian Airways начнет летать в Москву с 20 мая семь раз в неделю

Указ о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва подписал Путин 10 мая. В Агентстве гражданской авиации Грузии сообщили, что Georgian Airways возобновит полеты в Россию с 20 мая

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновит полеты в Россию с 20 мая. Рейсы из Тбилиси будут летать в Москву семь раз в неделю, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии в Facebook (принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю», — говорится в заявлении агентства.

Ранее 16 мая о возобновлении полетов по маршруту Москва — Тбилиси также объявила российская авиакомпания «Азимут». Первый рейс запланирован на 19 мая.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва ранее сообщила пресс-служба Минтранса. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.

Авиасообщение с Грузией было прервано российской стороной четыре года назад, в августе 2019-го. Поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

Накануне глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили сообщил, что всего заявки на выполнение рейсов подало пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways. Оставшиеся заявки будут рассмотрены с учетом «самых жестких» требований к соблюдению международных санкций. «Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — подчеркнул Давиташвили.

Решение о возобновлении полетов раскритиковали в ЕС и США. А президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выполняет в основном представительские функции, назвала его «провокацией» и сочла неприемлемым из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, напротив, поддержал решение Москвы: «У нас в России миллион этнических грузин, наших соотечественников. У них здесь члены семьи, родственники, знакомые, и очень важно облегчить их передвижение». Минэкономики республики оценивало прибыль от возобновления авиасообщения с Россией в $300–400 млн в год.