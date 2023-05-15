Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут»
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полетов из России сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут», которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая», — сказал Давиташвили. И уточнил, что это будут чартерные рейсы.
Всего, по его словам, заявки на выполнение рейсов подали пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways. Оставшиеся заявки будут рассмотрены с учетом «самых жестких» требований к соблюдению международных санкций. «Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — заявил Давиташвили.
Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва пресс-служба Минтранса сообщила 10 мая. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
12 мая о планах авиакомпаний базирующейся в Ростове-на-Дону и Краснодаре «Азимут» и Georgian Airways запустить рейсы между Россией и Грузией сообщал РБК. Президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили тогда отмечал в разговоре с РБК, что авиакомпания планирует начать выполнять рейсы в Россию в ближайшие 10 дней.
Полеты «Азимута» будут выполняться на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах, сообщил один из источников РБК. Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который также запросил допуск для рейсов в Грузию.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявиил 15 мая, что рейсы планируются во все три международных аэропорта Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, передавал телеканал «Имеди».