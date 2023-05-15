Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут»

Грузия рассмотрела заявку первой российской авиакомпании на выполнение полетов из России и одобрила ее. «Азимут» начнет выполнять чартерные полеты в Грузию с 17 мая

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полетов из России сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут», которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая», — сказал Давиташвили. И уточнил, что это будут чартерные рейсы.

Всего, по его словам, заявки на выполнение рейсов подали пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways. Оставшиеся заявки будут рассмотрены с учетом «самых жестких» требований к соблюдению международных санкций. «Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — заявил Давиташвили.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва пресс-служба Минтранса сообщила 10 мая. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

12 мая о планах авиакомпаний базирующейся в Ростове-на-Дону и Краснодаре «Азимут» и Georgian Airways запустить рейсы между Россией и Грузией сообщал РБК. Президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили тогда отмечал в разговоре с РБК, что авиакомпания планирует начать выполнять рейсы в Россию в ближайшие 10 дней.

Полеты «Азимута» будут выполняться на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах, сообщил один из источников РБК. Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который также запросил допуск для рейсов в Грузию.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявиил 15 мая, что рейсы планируются во все три международных аэропорта Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, передавал телеканал «Имеди».