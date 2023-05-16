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«Азимут» назвал дату первого за четыре года рейса в Грузию

Авиакомпания «Азимут» выполнит первый пассажирский рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Российская авиакомпании «Азимут» выполнит первый пассажирский рейс из Москвы (Внуково) в Тбилиси в 19 мая, сообщил РБК представитель перевозчика.

Накануне глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили заявил, что агентство выдало разрешение «Азимуту» на выполнение чартерных полетов из России. Он не исключал, что компания может возобновить полеты уже с 17 мая.

Всего, по его словам, заявки на выполнение рейсов подали пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways. Оставшиеся заявки будут рассмотрены с учетом «самых жестких» требований к соблюдению международных санкций. «Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — заявил Давиташвили.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва ранее сообщила пресс-служба Минтранса. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава государства также отменил визовый режим для граждан Грузии.

12 мая о планах авиакомпаний базирующейся в Ростове-на-Дону и Краснодаре «Азимут» и Georgian Airways запустить рейсы между Россией и Грузией сообщал РБК. Источник РБК говорил, что полеты будут выполняться на самолетах Superjet (именно их эксплуатирует «Азимут»), так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах.

Материал дополняется.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
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