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Британия начнет летом обучать пилотов Украины и обсудит передачу F-16

Британия летом начнет обучать пилотов Украины и обсудит с другими странами передачу F-16
За последние девять лет королевство обучило 37 тыс. украинских военных, а летом приступит к тренировкам летчиков на случай предоставления F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Летом начнется первая фаза обучения украинских пилотов в Великобритании навыкам управления самолетами разных типов, вместе с тем королевство продолжит усилия по предоставлению ВСУ истребителей F-16, предпочтительных для Киева. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества <...>. Мы не должны их подводить», — сказал премьер королевства Риши Сунак.

В прошлом году Великобритания оказала Украине военную поддержку на
£2,3 млрд, заняв второе место по объемам помощи, после США. Власти обязались не сокращать поддержку и в этом году. Так, с начала полномасштабных боевых действий королевство обучило на своей территории 15 тыс. украинских военных, а с 2014 по 2022 год тренировки прошли 22 тыс. служащих.

Власти Украины неоднократно просили о передаче истребителей F-16. При этом Киев не считает, что последние будут получены в скором времени. Ближайшее наступление Украины пройдет без них, говорил президент Владимир Зеленский, признавая, что, не имея западных истребителей, военным сложнее вести бои.

С получением западной авиации получится избежать гибели многих опытных летчиков, отмечал командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов. Имеющиеся в распоряжении Киева самолеты были разработаны десятилетия назад и задумывались как часть советской системы для совместной работы с российской авиацией, а западная техника предназначена для борьбы с истребителями России, пояснил он.

Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там также связали с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

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Россия расценивает обсуждение просьбы Зеленского о поставках истребителей в Лондоне как рост вовлеченности Британии и других стран в военный конфликт, заявил в минувшем феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — сказал он. Но подобные поставки «не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции», добавил Песков.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63e4bf6d9a7947145e5806f4

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
истребители F-16 Украина Великобритания Риши Сунак
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