Politico узнало об отсутствии возражений в ЕС по энергетическим санкциям

Politico: ни у одной из стран ЕС нет серьезных возражений против энергетических санкций

Ужесточению санкций в отношении энергетического сектора России не препятствуют даже страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», пишет издание

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Ни у одной из стран ЕС нет серьезных возражений против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, этому не препятствуют даже страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти». При этом о каких государствах идет речь, не уточняется. Накануне страны Евросоюза обсуждали технические аспекты 11-го пакета санкций против Москвы.

«Конечно, этот пакет отличается от других тем, что фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения», — сказал дипломат ЕС из страны, которая столкнулась с давлением из-за энергетических связей с Россией.

Предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного ЕК, запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты ЕС.

Брюссель разрабатывает очередной пакет санкций против Москвы с весны. В Еврокомиссии поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для обхода санкций. Издание EUobserver писало, ЕС под них могут попасть компании из Гонконга, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана, которые могут помогать Москве уклоняться от ограничений. Кроме того, среди мер — запрет Германии получать нефть про трубопроводу «Дружба» (такое право сохранит только Венгрия).

Помимо того, в ЕС предлагают запретить судам, которые пытаются обходить санкций путем перевалки нефти, заходить в европейские порты. Европейским компаниям нельзя оказывать услуги по транспортировке российского сырья в третьи страны, если оно было закуплено по цене выше установленного потолка в $60 за баррель.

Российская сторона неоднократно заявляла, что считает санкции Запада незаконными. В Кремле предупредили, что как действующие ограничения, так и новые дополнительные меры «будут бить по мировой экономике» и приведут лишь «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».