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Война санкций ,  
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Минюст США заявил о смене фокуса в борьбе с обходом санкций против России

Минюст США сообщил о переключении на возможных посредников в обходе антироссийских санкций
Под пристальное внимание США попадут возможные посредники в обходе антироссийских санкций, включая финансовых консультантов, а также операции с криптовалютой
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Вашингтон займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом, которым ранее удавалось избегать пристального внимания, чтобы пресечь пути уклонения от антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

В рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарами, или для проведения переводов подпавшим под ограничения лицам и компаниям.

По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существует». При этом он отказался назвать конкретные компании, людей или регионы, на которых сосредоточат внимание расследователи.

По данным Минюста США, рабочая группа по исполнению санкций против России наложила арест на российские активы на сумму более $500 млн. Речь идет в основном о предметах роскоши — яхтах, частных самолетах и недвижимости.

Активы, конфискованные у российских физлиц, уже начали передавать Украине, и теперь Вашингтон рассматривает возможность сделать то же самое с государственными активами, сообщила на прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен.

Российские власти санкции против страны считают незаконными. По словам президента Владимира Путина, нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто этим занимается. В то же время он отметил, что предупреждал бизнесменов о возможности ареста и конфискации активов на Западе. «Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», — заявил президент.

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санкции США инвестконсультант хедж-фонды криптовалюта Минюст США
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