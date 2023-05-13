Минфин США обещал назвать сроки возможного дефолта в течение двух недель

Министерство финансов известит Конгресс о возможном сроке дефолта в течение двух недель. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

«Определенно, это случится в течение следующих двух недель», — ответила Йеллен на соответствующий вопрос.

Предела лимита госдолга США достигли еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Йеллен предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи.

В конгрессе США идет обсуждение предложенного республиканцами законопроекта, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но при этом уменьшат расходы на $4,5 трлн. План не поддерживают демократы. Президент Джо Байден говорил, что дефолт «не вариант», и напомнил, что его предотвращение — это конституционная обязанность конгресса.

Йеллен предупредила, что если Байдену в данной ситуации придется применить 14-ю поправку к американской Конституции, которая позволяет наращивать заимствования без утверждения конгрессом повышения лимита госдолга, то это приведет к «конституционному кризису». Если же лимит долга не повысят, страну ждет дефолт.

По оценке Белого дома, в случае затяжного дефолта число рабочих мест в стране может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, безработица увеличится на 5%. Это сведет на нет все успехи, достигнутые при администрации Байдена.