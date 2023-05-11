Байден предрек «мир в беде» в случае дефолта в США

Президент Байден проблемы для экономик всего мира при дефолте в экономике США

Байден рассказал, что лидеры других стран мира удивлены растущим риском объявления дефолта в США, «поскольку весь мир окажется в беде». Правительство может столкнуться с дефолтом уже к 1 июня, оценивал Минфин

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Мировые лидеры задаются вопросом о возможном дефолте в американской экономике по государственному долгу, и если Вашингтон его действительно объявит, это окажет негативное влияние на весь остальной мир. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в городе Валгалла, штат Нью-Йорк, пишет The Hill.

«Они все смотрят на меня: «Ребята, вы серьезно?». Потому что, если мы объявим дефолт по долгу, весь мир окажется в беде», — сказал Байден.

Американский президент счел риск дефолта «искусственным кризисом», но признал наличие последствий в виде высоких процентных ставок, задержке выплат по социальному обеспечению и ветеранам, а также увеличение безработицы. В случае дефолта экономика погрузится в рецессию, предупредил он, международная репутация США будет сильно подорвана, и этот сценарий не стоит даже обсуждать.

Предельного уровня, установленного законом, госдолг США достиг в начале года — $31,4 трлн. Американский Минфин предупреждал, что если правительство может потерять способность его обслуживать уже к июню. Возглавляемая республиканцами палата представителей США предложила повысить лимит госдолга на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефолт еще на год — до 31 марта 2024 года.

Но Байден призывает конгресс повысить лимит без каких-либо условий, отмечая, что предотвращение дефолта — прямая обязанность конгресса. Белый дом и республиканское большинство пока не могут выйти из этого тупика, конгресс продолжит обсуждение вопроса в пятницу, 12 мая.

Президент США может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, она позволяет ему наращивать заимствования без утверждения конгрессом лимита долга. Минфин увидел в таком сценарии риск конституционного кризиса, которого следует избежать. В середине мая Байден сказал, что рассматривает возможность использования 14-й поправки.

По оценке Белого дома, затяжной дефолт приведет к значительных проблемам для экономики США. Число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, а ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%. Безработица увеличится на 5%, говорится в анализе.