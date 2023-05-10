Погибшего соратника Прилепина представили к ордену Мужества
Соратника Захара Прилепина Александра Шубина, погибшего при взрыве автомобиля, в котором он находился вместе с писателем, представили к ордену Мужества и ведомственной награде Росгвардии посмертно, говорится в поступившем в РБК сообщении.
Утром 6 мая автомобиль, в котором ехали Прилепин и ветеран боевых действий в ЛНР Шубин, взорвался в Нижегородской области. Писатель возвращался в Москву из Донбасса (в январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации).
Шубин, который находился на пассажирском сиденье, погиб. Прилепин пострадал: по данным источника РБК, он был ранен в ноги. Собеседник «РИА Новости» сообщал, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Ему сделали операцию по фиксации переломов и ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстанавливаться», говорил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в Telegram видео из больницы, где находится писатель Захар Прилепин. На видео Прилепин находится в сознании и говорит, что «будем побеждать».
Через несколько часов после взрыва был задержан подозреваемый. Им оказался уроженец Украины, 29-летний Александр Пермяков. На видео, которое распространил Следственный комитет, он сообщил, что по заданию украинских спецслужб заложил и дистанционно привел в действие взрывное устройство.
Пермякову предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Суд в Нижегородской области отправил его под арест.