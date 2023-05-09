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Совместный центр в Стамбуле возобновил инспекции в рамках зерновой сделки

Совместный координационный центр в Стамбуле возобновил инспекции в рамках зерновой сделки
Проверки не проводились 7 и 8 мая
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Совместный координационный центр в Стамбуле возобновил инспекции судов, перевозящих сельхозпродукцию с Украины рамках зерновой сделки, сообщают TRT и Sabah со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

Проверки, по их словам, возобновились по инициативе турецкой стороны. В результате зерновой коридор возобновил работу. О том, что проверки в рамках инициативы не проводились два дня — 7 и 8 мая, накануне сообщили в ООН.

Министерство инфраструктуры Украины, в свою очередь, обвинило Россию в том, что она «фактически остановила зерновую инициативу, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции».

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Она включает две части: одна касается вывоза украинской сельхозпродукции, другая — снятия ограничений на экспорт аналогичной российской, а также удобрений. ООН обязалась содействовать их экспорту на мировой рынок.

Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле был создан в конце июля. В его состав вошли представители Украины, России, Турции и ООН. Представители Анкары и Брюсселя следят за погрузкой зерна. Суда также проверяют на входе и выходе в Черное море — этим занимаются представители СКЦ.

В последний раз действие зерновой сделки продлевали в середине марта, Россия согласилась сделать это только на 60 дней, то есть до 18 мая. Остальные участники, а также западные государства призывают ее продлить. В Кремле заявили, что шансы на это невелики, так как часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.

6 мая российский МИД анонсировал встречу по зерновой сделке с участием России, Турции, Украины и ООН. В ООН, в свою очередь, заявили, что предваряющие переговоры технические консультации 5 мая «зашли в тупик». В Анкаре полагают, что шанс на продление сделки еще остается.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Зерновая сделка Турция Украина инспекция
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