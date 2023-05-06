МИД анонсировал встречу на высоком уровне по зерновой сделке

Переговоры пройдут на уровне заместителей министров сторон соглашения, сообщили в МИДе. Предваряющие их технические консультации 5 мая «зашли в тупик», заявляли в ООН

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Участники соглашения о вывозе зерна из черноморских портов в ближайшее время проведут встречу на уровне заместителей министров, сообщил в эфире RT замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин. Переговоры по зерновой сделке на высоком уровне ранее анонсировали в ООН.

«Она пройдет в четырехстороннем формате с участием сторон соглашения: Россия, Турция, Украина, ООН», — отметил Вершинин (цитата по ТАСС).

Россия не удовлетворена прогрессом по вопросу экспорта своей сельхозпродукции, добавил заместитель министра. В то же время он обратил внимание, что в ходе реализации сделки украинское зерно вывозится в самые развитые страны и инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша по обеспечению продовольственной безопасности «на деле не реализуется».

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение несколько раз продлевалось, и его действие истекает 18 мая. Москва неоднократно указывала, что второй пункт соглашения, касающийся снятия препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, не выполняется. Очередное продление возможно только при исполнении этого условия, подчеркивали в МИД России.

Перспективы продления зерновой сделки «не очень хорошие», заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена», — отмечал он.

Анкара считает претензии Москвы небеспочвенными, но выступает за продление сделки. ООН выражала надежду на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами. В то же время в организации указывали, что переговоры, касающиеся технических вопросов и повестки предстоящей встречи на уровне заместителей министров, «зашли в тупик».