В ООН допустили первую поставку российских удобрений на следующей неделе

ООН: первая поставка российских удобрений в Африку может произойти на следующей неделе

Представители ООН и России достигли прогресса в содействии беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, что является частью договоренностей, достигнутых в рамках зерновой сделки

Представители ООН провели встречу с российской делегацией, на которой обсуждались вопросы об экспорте российского продовольствия и удобрений. В сообщении офиса генсека ООН об этой встрече говорится, что первые поставки удобрений состоятся на следующий неделе, грузы отправятся в южноафриканское государство Малави.

На встрече присутствовали генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Российскую делегацию возглавил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

Договоренность достигнута в продолжение зерновой сделки, которая была заключена в Стамбуле в июле этого года. Соглашение включало две части: первая касалась вывоза зерна из черноморских портов Украины, вторая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Россия неоднократно отмечала, что первая часть сделки выполняется, а вторая — нет. 3 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Москва не видит «какого-либо результата» в отношении выполнения второй части соглашения. При этом российская сторона после выхода из зерновой сделки в октябре в связи с атакой на суда в Севастополе затем вернулась к выполнению договоренностей, касающихся экспорта товаров из Украины.

Лавров подчеркнул, что объемы российской продукции «несопоставимо выше», чем объемы соответствующей украинской. Он рассказал, что Москва обратилась в ООН для разрешения вопроса.

Россия также настаивает, что вывозимое c Украины зерно почти не поступает в беднейшие страны. В этой связи Москва выражала готовность передать им безвозмездно до 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.

Готовность помочь африканским странам сельхозпродукцией и удобрениями подтвердил 11 ноября президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Будет ли эта помощь безвозмездной, не уточнялось.