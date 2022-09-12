Центр по зерну в Стамбуле сообщил об отклонении ряда судов от гуманитарного коридора

Центр по зерну в Стамбуле сообщил об отклонении ряда судов от маршрута

Капитанам, чьи суда с зерном неоднократно отклонялись от маршрута, были переданы письменные уведомления

Фото: Zuma / ТАСС

Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ) с момента возобновления вывоза зерна с Украины зарегистрировал ряд случаев, когда суда, перевозившие продовольствие, отклонялись от безопасных маршрутов, со ссылкой на сообщение центра передает ТАСС.

Всего с 1 августа, когда вышло первое судно с зерном, СКЦ обеспечил проход 122 судов с Украины и 144 — в ее порты. Согласно своим обязанностям, Совместный центр отслеживает движение судов по обоим направлениям гуманитарного коридора.

«В ряде случаев было зафиксировано отклонение от коридора. Центр связался с капитанами и указал им на необходимость придерживаться координат», — сообщили в СЦК.

Капитанам, чьи суда неоднократно допускали отклонения от маршрута, были переданы формальные письменные уведомления, говорится в отчете Совместного центра.

Совместный координационный центр по зерну в Стамбуле был создан в конце июля. В его состав входят представители Украины, России, Турции и ООН. Представители Анкары и Брюсселя следят за погрузкой зерна. Суда также проверяют на входе и выходе в Черное море — этим занимаются представители СКЦ.

Создание гуманитарного коридора для судов с украинским зерном было первой часть зерновой сделки, которую Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН на фоне спецоперации и скопления продовольствия в украинских портах. Вторая часть соглашения предусматривает, что ООН должна подключиться к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.