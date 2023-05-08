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Представитель Эрдогана заявил о «шансе» на продление зерновой сделки

Представитель Эрдогана Калын: шанс на продление зерновой сделки еще остается
Срок зерновой сделки истекает 18 мая. В Кремле ранее называли перспективы ее продления «не очень хорошими». Представитель президента Турции заявил, что шанс на продление соглашения еще есть
Фото: EPA / SEDAT SUNA / ТАСС
Фото: EPA / SEDAT SUNA / ТАСС

Шанс на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, еще остается. Об этом в эфире телеканала HaberTurk заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия», — сказал он (цитата по ТАСС).

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение несколько раз продлевалось, его действие истекает 18 мая. Москва неоднократно указывала, что второй пункт соглашения, касающийся снятия препятствий для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, не выполняется.

Перспективы продления зерновой сделки «не очень хорошие», говорил в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД России перечислили пять «системных проблем», без решения которых продление сделки невозможно. Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.

Турецкая сторона назвала претензии России обоснованными и заявила, что обсуждает возможность переподключения РСХБ к SWIFT. Вместе с тем в Анкаре сомневаются, что страны Запада согласятся на это условие.

6 мая МИД анонсировал встречу по зерновой сделке с участием России, Турции, Украины и ООН. Предваряющие переговоры технические консультации 5 мая «зашли в тупик», заявляли в ООН

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