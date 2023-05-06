ООН: координационный центр не пришел к соглашению об участии новых судов в зерновой сделке

В ООН сообщили о тупике в переговорах о зерновой сделке

На переговорах в Стамбуле представителям координационного центра не удалось договориться о выдаче разрешений новым судам для вывоза украинского зерна по Черному морю. ООН анонсировала встречу на высоком уровне на следующей неделе

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Очередной раунд переговоров о зерновой сделке зашел в тупик, сообщает The Guardian со ссылкой на заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака.

В заявлении Хака на сайте организации говорится, что представители Украины, России, Турции и ООН, которые входят в Совместный координационный центр в Стамбуле, не пришли к соглашению о том, чтобы допустить новые суда к участию в Черноморской зерновой инициативе. Хак отметил, что ежедневные проверки ранее разрешенных судов продолжаются.

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил всем участникам предложения о совершенствовании и расширении сделки с учетом их позиций, добавил Хак. «ООН призывает все стороны продолжать обсуждения, преодолевать оперативные трудности и работать над полной реализацией и продолжением инициативы», — подчеркнул он. Кремль ранее говорил, что не обсуждает расширение сделки.

По словам Хака, 5 мая в Стамбуле прошли технические переговоры, которые созвала Турция, а встреча на высоком уровне состоится на следующей неделе.

Зерновая сделка, которая утвердила механизм вывоза зерна из украинских портов, была подписана в Стамбуле в июне 2022 года. Вторая часть соглашения касается снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре на 120 дней. В марте Россия согласилась вновь продлить соглашение, но только на 60 дней, то есть до 18 мая. Остальные участники, а также западные государства призывают увеличить этот срок.

В Кремле ранее заявили, что считают «не очень хорошими» перспективы продления соглашения, так как часть договоренностей не выполнена. В МИД России перечислили пять «системных проблем», без решения которых продление сделки невозможно. Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.

Турецкая сторона назвала претензии России обоснованными и заявила, что обсуждает возможность переподключения РСХБ к SWIFT. Вместе с тем в Анкаре сомневаются, что страны Запада согласятся на это условие. В качестве альтернативы Гутерриш предложил проводить операции по сделке через турецкий банк-посредник.