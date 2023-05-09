Евросоюз назвал дату новой встречи лидеров Азербайджана и Армении

Председатель Европейского совета Шарль Мишель организует переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 14 мая в Брюсселе, следует из заявления на сайте Совета ЕС.

Эта трехсторонняя встреча направлена на «укрепление стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами», говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры Азербайджана и Армении еще проведут переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе 1 июня.

«Лидеры также договорились продолжать проводить трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо, для обсуждения текущих событий на местах и постоянных пунктов повестки дня брюссельских встреч», — отмечается в заявлении.

Европейский совет является одним из посредников в конфликте между Ереваном и Баку из-за Нагорного Карабаха. С февраля текущего года в Армении действует миссия Евросоюза (EU Mission in Armenia — EUMA), специалисты которой в течение двух лет будут патрулировать границу Армении и Азербайджана с армянской стороны, предоставляя отчеты о ситуации. Кроме того, в Брюсселе проходят встречи Пашиняна и Алиева при участии Мишеля.

В апреле 2023 года ситуация между сторонами вновь обострилась — Баку установил КПП на дороге из Армении в Нагорный Карабах. После этого Пашинян заявил, что для достижения мира Армения должна отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что ее территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году (Нагорный Карабах не входил в состав Армянской ССР).

Пашинян также отметил, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает от него аналогичного шага. Тогда Алиев потребовал от Армении признать Карабах частью Азербайджана. В конце апреля премьер Армении выразил готовность подписать мирное соглашение с Баку, однако тот, по его словам, не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа.