Почему миссия ЕС в Армении не предотвратила продолжение столкновений В очередной перестрелке на армяно-азербайджанской границе погибли семь человек

Присутствие в Армении наблюдателей от Евросоюза не остановило кровопролитие на границе: в очередном столкновении погибли семь человек. Баку и Ереван обменялись обвинениями, а Москва возложила ответственность на Брюссель

Фото: Александр Патрин / ТАСС

В четверг, 13 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Вооруженные силы Азербайджана в провокации, в результате которой погибли военнослужащие Армении. МИД Азербайджана в ответ назвал его слова неприемлемыми.

Поводом для взаимных претензий стал вооруженный инцидент, произошедший 11 апреля на границе Армении и Азербайджана. Боевое столкновение произошло рядом с армянским селом Тех, которое находится на востоке Сюникской области на трассе из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в Армению. В результате перестрелки, по официальным данным, погибли семь военных — четверо с армянской и трое с азербайджанской сторон.

Что произошло около села Тех

В августе 2022 года Ереван и Баку договорились, что с 1 апреля 2023-го в рамках Лачинского коридора, который соединяет Карабах и Армению, начнет действовать новый маршрут — от села Корнидзор к селу Тех. В течение марта пограничники Армении и Азербайджана должны были дислоцироваться по обеим сторонам границы на всем протяжении этой трассы (около 7 км).

Осложнения начались 30 марта — тогда при размещении армянских и азербайджанских пограничников стало известно о разночтениях в картах. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что азербайджанская сторона корректировок не дождалась и начала вести несогласованные инженерные работы — по оценке СНБ, минимум в пяти точках азербайджанские силы продвинулись на 100–300 м вглубь армянской территории от линии границы. Было решено, что ситуацию исправят картографы с обеих сторон.

Однако 11 апреля Ереван и Баку заявили об обстрелах. Минобороны Армении сообщило, что «в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь» по армянским военным, которые вели инженерные работы в направлении села Тех, и что те предприняли ответные действия. В свою очередь, военное ведомство Азербайджана отметило, что «примерно в 16:20 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг (азербайджанское название села Тех. — РБК) Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в лачинском направлении».

«После того как дорогу на пути к Лачинскому коридору заменили альтернативным маршрутом, азербайджанцы встали на определенные позиции. Воспользовавшись ситуацией, когда с двух сторон шли переговоры о том, как встать по советским картам, они прошли на несколько сотен метров вглубь территории Армении и начали укреплять там свои позиции, — сказал РБК армянский политолог Джонни Меликян. — Когда армянская сторона начала возводить напротив них свои конструкции, произошла эта провокация. Ее осуществили фактически с территории Армении».

«Армянская сторона знала: к началу апреля эту часть границы они сдадут, поскольку Азербайджан построил новую Лачинскую дорогу — она выходит чуть южнее той, что использовали до этого в течение 30 лет, — в свою очередь, отметил в беседе с РБК директор Центра исследования Южного Кавказа азербайджанский политолог Фархад Мамедов. — Но этот последний участок, свою собственную границу — позиции, посты — через село Корнидзор они не достроили. Азербайджанские войска, после того как новую часть дороги стали использовать, вышли на последний старый участок Лачинской дороги и начали там обустраиваться. Армяне же через 15 м от нашей позиции начали строить свою позицию». По его словам, стрельба началась тогда, когда азербайджанские военные объясняли армянским, что те должны перенести свои позиции.

Как показала себя миссия Евросоюза

С февраля в Армении действует миссия Евросоюза (EU Mission in Armenia — EUMA). На следующий день после инцидента европейская внешнеполитическая служба выпустила заявление, в котором не стала возлагать ответственность за начало перестрелки ни на одну из сторон, а лишь призвала их к сдержанности и урегулированию ситуации мирными средствами. В Брюсселе отметили: до тех пор пока Баку и Ереван не провели делимитацию границы, они должны соблюдать линию 1991 года.

EUMA действует в Армении с февраля 2023 года. В нее вошли 100 человек, 50 из которых — невооруженные гражданские наблюдатели. Срок их полномочий — два года. Специалисты патрулируют границу Армении и Азербайджана с армянской стороны, предоставляя отчеты о ситуации.

Армения позицию Евросоюза приветствовала. По словам Пашиняна, Ереван готов отвести свои вооруженные силы на безопасное расстояние от этой линии. «Речь идет об административной границе между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, которая была преобразована в государственную границу 21 декабря 1991 года Алма-Атинской декларацией. Эту линию границы необходимо соблюдать, это было зафиксировано в заявлении ЕС», — заявил Пашинян на заседании правительства 13 апреля (цитата по «Арменпресс»). По его словам, Армения придерживается этой позиции с 2021 года.

«В этом конкретном случае премьер-министр должен сначала прояснить вопрос о том, что подразумевается под границами 1991 года», — сказал в ответ представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Баку потребовал вернуться к переговорам по мирному договору, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления 2020 года, включая открытие коммуникаций, полный вывод сил с азербайджанских территорий и отсутствие действий, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

От любой миссии на территории Армении Ереван ждет, что та при нападении на республику будет готова назвать конкретного виновника, говорит Меликян, а не призывать обе стороны к сдержанности. От миссии ОДКБ Армения отказалась именно по этой причине — из-за того что ни Россия, ни другие члены организации не обвинили Баку в обстрелах республики в сентябре 2022 года, Ереван отдал предпочтение наблюдателям из Евросоюза.

В ответ на просьбу РБК прокомментировать инцидент 11 апреля внешнеполитическая служба ЕС отметила, что «EUMA — это гражданская невооруженная миссия», задача которой — отслеживать ситуацию с безопасностью на границе и сообщать о ней, а также укреплять доверие и безопасность в пострадавших из-за конфликта районах. «ЕС продолжает поддерживать усилия по урегулированию всех споров мирными средствами, в том числе на высшем уровне, а также посредством присутствия Миссии ЕС в Армении», — сообщили РБК в Брюсселе.

«Многие армяне считают, что весной Азербайджан начнет наступление. Если этого не произойдет, нашу миссию уже можно будет считать успешной», — говорил в конце марта в интервью Deutsche Welle (Минюст внес издание в реестр иноагентов) глава EUMA Маркус Риттер. У Баку такое представление вызвало негодование. «Мы решительно осуждаем тот факт, что глава миссии ЕС на основании ложных и вводящих в заблуждение утверждений Армении сказал, что Азербайджан якобы готовит некое нападение, и представил главной задачей миссии «защиту Армении от Азербайджана», — заявили в МИД республики, подчеркнув, что европейская миссия должна принимать в расчет интересы Баку и что Еревану не следует «злоупотреблять ее присутствием» для уклонения от своих обязательств.