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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Баку

Пашинян: Ереван готов подписать мирный договор с Баку, но Азербайджан его не принимает
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать мирное соглашение с Азербайджаном, однако Баку не принимает отправленные армянской стороной предложения и проект документа. Об этом армянский премьер сказал, выступая в парламенте, передает «Sputnik Армения».

18 апреля Пашинян заявил, что для достижения мира Ереван должен отказаться от территориальных претензий к другим странам и зафиксировать, что территория Армении — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году. Нагорный Карабах не входил в состав Армянской ССР.

Пашинян подчеркнул, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает от Баку аналогичного шага. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Ереван официально заявил: Карабах — это Азербайджан.

Выступая в парламенте, Пашинян также объяснил, почему Армения не признала независимость Карабаха. «Потому что еще в 1996 году международное сообщество сказало нам, что вопрос Нагорного Карабаха должен решиться в рамках территориальной целостности Азербайджана», — пояснил он (цитата по «Новости-Армения»).

Пашинян добавил, что Нагорному Карабаху для самоопределения нужно «иметь один статус, который должен измениться на другой».

Теги
Никол Пашинян Армения мирный договор Азербайджан Нагорный Карабах
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