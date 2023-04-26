Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

В Кремле заявили, что лидеры двух стран поговорили о ситуации в регионе «с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности». Путин и Пашинян также подчеркнули «важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана» на фоне обострения обстановки в Лачинском коридоре.

Перед разговором с Путиным армянский премьер созвонился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и заявил ему, что действия Азербайджана в Лачинском коридоре «направлены на последовательную реализацию своей политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полной депопуляции Нагорного Карабаха».

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах. Ее контролируют российские миротворцы. В декабре прошлого года неизвестные, представившиеся экоактивистами из Азербайджана, заблокировали дорогу. Ереван обвинил Баку в блокаде Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась после того, как азербайджанская сторона установила КПП в начале дороги Лачин — Ханкенди. Баку обвинил Ереван в переброске военных, военной техники, оружия и боеприпасов через коридор, а также в вывозе природных ресурсов и культурных ценностей. В Ереване настаивают, что установка КПП нарушает трехстороннее соглашение Путина, Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2020 года, согласно которому Баку гарантировал безопасность движения по коридору в обоих направлениях.