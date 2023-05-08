Путин пригласил президента Туркменистана на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова приехать на празднование Дня Победы в Москве. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение», — говорится в сообщении. Принял ли он приглашение, не уточняется. Пресс-служба Кремля о телефонном разговоре Путина с Бердымухамедовым пока не сообщала.

Ранее Путин пригласил на празднование Дня Победы в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Позднее в пресс-службе Рахмона сообщили, что он пока не принял решение, приедет ли на мероприятия в российскую столицу, при этом отметив, что 9 мая он будет участвовать в праздновании в Душанбе.

Посетить Москву собирается президент Киргизии Садыр Жапаров. Он должен прибыть на день раньше Дня Победы, у него запланированы переговоры с Путиным.

Год назад на мероприятия в честь Дня Победы в Москву не был приглашен ни один иностранный лидер. В этом году не будет традиционной встречи Путина с ветеранами Великой Отечественной войны в Кремле. В 2020 и 2021 годах прием отменили в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году он также не состоялся.

9 мая в Москве на Красной площади пройдет парад, на нем планируется выступление Путина. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них будут участники военной операции на Украине. В Москве также планируется праздничный салют.