Президент Киргизии приедет в Россию, несмотря на атаку на Кремль

Садыр Жапаров (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров приедет в Россию, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. Об этом сообщил «РИА Новости» его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

«График международных мероприятий президента не менялся», — сказал пресс-секретарь.

Визит Жапарова в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина планируется 8 мая, сообщала пресс-служба киргизского президента. По словам заведующего отделом внешней политики главы республики Муратбека Азымбакиева, лидеры двух стран проведут переговоры: обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы сотрудничества.

9 Мая Жапаров посетит парад Победы на Красной площади. В 2022 году на мероприятии не было ни одного иностранного лидера. Как поясняли в Кремле, решение не приглашать зарубежных гостей приняли из-за того, что дата не являлась юбилейной. По той же причине не приглашали иностранцев и в 2021 году.

Пресс-служба Кремля сообщала, что ночью 3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба, пострадавших не было. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией».

Путин не пострадал, а график его работы «изменений не претерпел», отметили в пресс-службе президента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что парад 9 Мая по случаю Дня Победы на Красной площади состоится, несмотря на атаку. По его словам, Путин должен будет выступить на мероприятии с речью.

Киев свою причастность к атаке на Кремль отвергает. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, поэтому они «не используют его где-то еще».