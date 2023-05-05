Песков: в Кремле не будут проводить традиционный прием на 9 Мая

Песков сообщил об отмене традиционного приема в Кремле на 9 Мая

В День Победы президент традиционно встречался в Кремле с ветеранами. Последняя такая встреча состоялась в 2019 году

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Традиционного приема в Кремле 9 мая в этом году не будет, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В День Победы президент традиционно встречался в Кремле с ветеранами Великой Отечественной войны. На мероприятии глава государства произносил речь и вручал награды.

Последняя такая встреча состоялась в 2019 году. В 2020 и 2021 годах прием отменили в связи с пандемией коронавируса, в прошлом году он также не состоялся.

Парад на Красной площади 9 мая власти отменять не станут, заявил ранее Песков после сообщений об атаке беспилотников на Кремль. По его словам, спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности в День Победы, ведется сложная работа.

Из-за подготовки и проведения мероприятий в честь праздника Красную площадь закрыли для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Ожидается, что 9 мая президент Владимир Путин выступит на ней с речью.

Из иностранных лидеров посетить парад в Москве планирует президент Киргизии Садыр Жапаров. Путин также пригласил на мероприятие президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В пресс-службе последнего сообщили, что политик еще не принял решение о визите и планирует посетить празднование в Душанбе.