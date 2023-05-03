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Власти не станут отменять парад 9 мая после попытки атаки на Кремль

Песков после попытки беспилотников атаковать Кремль сообщил о планах провести парад 9 мая
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Парад 9 мая на Красной площади состоится, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после сообщения о попытке украинских беспилотников атаковать Кремль.

«Изменений планов нет», — цитирует пресс-секретаря президента агентство ТАСС.

Ранее в пресс-службе президента назвали атаку беспилотников «спланированной террористической акцией и покушением на президента России накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие иностранных гостей.

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